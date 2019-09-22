Вода в бюветах: киевлянам рассказали, какую лучше не пить

На каждом бювете Киева есть специальная доска, где должны регулярно вывешивать результаты анализа воды. Однако сейчас большинство бюветов никто не контролирует.

Об этом рассказала эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, доктор технических наук Елена Сидоренко в эфире ObozTV. Она отметила, что общие анализы необходимо проводить каждые три месяца, а как минимум раз в год брать забор по всем 47 показателям качества воды.

Сидоренко объяснила, что на большой глубине подземные воды в столице абсолютно чистые и полностью пригодные к употреблению.

"Но бюветная вода может загрязниться какими-то микроорганизмами или неорганичным железом от труб, по которым она идет. Поэтому состояние труб, контроль фильтров – основное", – подчеркнула она.

Впрочем, по словам эксперта, отравиться водой из бювета маловероятно.

"Глубина залегания (грунтовых вод. – Ред.) от 100 м и больше, поэтому, теоретически, вы такой водой не отравитесь. Конечно, при условии, что нет никакой катастрофы, разлива химических веществ. Попадая снаружи на территорию бювета, они могут просочиться и в трубы, по которым поднимается вода", – предупредила Сидоренко.

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Основной проблемой воды в большинстве районов Киева специалист назвала жесткость. Она уточнила, что смягчить воду помогает кипячение.

Также Сидоренко посоветовала обращать внимание на цвет воды. Если она желтоватая – ее нужно дополнительно пропускать через бытовые фильтры.

"Для себя и своей семьи я беру воду в бювете. Но я знаю, что там показатели воды в норме. Я нее не кипячу, если употребляю в тот же день. А если через какое-то время – то нужно уже кипятить", – поделилась она.

"А так бюветы просто существуют, киевляне употребляют, но воду никто не контролирует. Это непорядок", – резюмировала профессор.

Загрязнение воды в бюветах может происходит из-за старых труб io.ua

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