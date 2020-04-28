В многоэтажке Киева взорвалась граната: есть пострадавшие

В Дарницком районе Киева на 14 этаже многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего пострадали два человека.

ЧП произошло во вторник, 28 апреля, на улице Ревуцкого, 4. Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"По прибытии на место обнаружен мужчина 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания. Местный житель. Жена сообщила, что был с ней, когда засыпала", – сказано в сообщении.

В многоэтажке Киева взорвалась граната

Также ранен его сосед, 1983 года рождения. Его обнаружили в очень сильном опьянении, ничего сказать мужчина не мог.

Третий сосед 1988 года рождения, который также присутствовал на месте ЧП, не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Троещине в Киеве в общежитии на улице Карла Маркса, 23 произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли 2 человека.

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