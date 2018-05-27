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В Киеве нашли пропавшего иностранного болельщика

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В воскресенье, 27 мая, в Киеве пропал иностранный турист, приехавший в Украину на финальный матч Лиги чемпионов.

"Друзья, после вчерашнего праздника потерялся один из фанатов Ливерпуля", - написано на странице UkrBall в Facebook.

Мужчину зовут Хенрик Халтинг (Henrik Hulting). Ситуация осложнена тем, что при нем нет документов и телефона.

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"Если видели его или знаете, где он сейчас - напишите нам! Большое спасибо за любую помощь!" - обратились к пользователям в сообщении групы.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, мужчину уже нашли. Он был обнаружен в состоянии сильного алкогольного опьянения у станции метро "Кловская". Киевлянин забрал норвежца домой, чтобы тот пришел в себя, после чего проинформировал правоохранителей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, копы поймали воров, ограбивших иностранку на финале ЛЧ в Киеве.

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Темы
финал Лиги чемпионовНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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