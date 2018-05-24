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Внимание, розыск! В Киеве пропал 9-летний мальчик

2.8тЧитать новость на украинском

В Киеве пропал 9-летний Михаил Бубнов.

"Видели, как с улицы Кирилловской сел в трамвай и поехал в неизвестном направлении", - информирует KyivOperativ в Telegram-канале.

Михаил был одет в синие тапки, серые брюки, футболку и черную кепку (на кепке несколько значков).

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Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении мальчика, просят сообщать по номеру 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пропала Александра Пасенчук 2002 года рождения.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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