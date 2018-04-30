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Внимание, розыск! Под Киевом пропала девушка

1.9тЧитать новость на украинском

В Киевской области в городе Васильков пропала 17-летняя Елена Беспалая.

Как передает KyivOperativ в Telegram-канале, девушка родилась 10 ноября 2000 года.

Она была одета в черную парку, джинсовые шорты и бело-синие кроссовки.

"Рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в черный цвет до плеч. На левом плече татуировка в виде трех птиц", - отмечается в сообщении.

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Елена Беспалая

Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении девушки, просят сообщать по номеру 102.

Как писал "Обозреватель", ранее в Киеве в Деснянском районе пропала 16-летняя девушка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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