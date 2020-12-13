Вместо улицы Грушевского в Киеве была стена с воротами. Фотофакт

Анна Прийма Кияни 04:15, 13.12.2020

В сети опубликовали архивное фото здания Арсенала и казарм в Киеве, их соединяли ворота со стеной, которые в будущем снесли и проложили улицу Грушевского.

Снимком, датированным 1892 годом, поделились на странице "Клуба Коренного Киевлянина" в Facebook.

Также на нем изображен малый Никольский храм, который со временем заменит "дом-самолет", а колокольню вдали просто снесут.

Арсенал, 1892 год
"Клуб Коренного Киевлянина", Facebook

Улица Михаила Грушевского расположена в Печерском районе города Киева, местность Липки. Пролегает от Европейской до Арсенальной площади.

Примыкают улица Крещатик, Владимирский спуск, Петровская аллея, Музейный переулок (дважды), Садовая и Шелковичная улицы, площадь Конституции, Липская улица, Крепостной переулок, улица Ивана Мазепы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни

Смотрите также

С нами Бог. Тогда кто же против нас?

В Черкасской области на строительстве дорог разворовали почти семь млн грн

В Киеве вандал снял на видео, как он повалил ханукальный светильник

В украинском учебнике изобразили российских военных: МОН отреагировало

Киевлянину, который повалил ханукальный светильник, сообщили о подозрении: что грозит