Вместо улицы Грушевского в Киеве была стена с воротами. Фотофакт

В сети опубликовали архивное фото здания Арсенала и казарм в Киеве, их соединяли ворота со стеной, которые в будущем снесли и проложили улицу Грушевского.

Снимком, датированным 1892 годом, поделились на странице "Клуба Коренного Киевлянина" в Facebook.

Также на нем изображен малый Никольский храм, который со временем заменит "дом-самолет", а колокольню вдали просто снесут.

Арсенал, 1892 год "Клуб Коренного Киевлянина", Facebook

Улица Михаила Грушевского расположена в Печерском районе города Киева, местность Липки. Пролегает от Европейской до Арсенальной площади.

Примыкают улица Крещатик, Владимирский спуск, Петровская аллея, Музейный переулок (дважды), Садовая и Шелковичная улицы, площадь Конституции, Липская улица, Крепостной переулок, улица Ивана Мазепы.

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