Вместо улицы Грушевского в Киеве была стена с воротами. Фотофакт
В сети опубликовали архивное фото здания Арсенала и казарм в Киеве, их соединяли ворота со стеной, которые в будущем снесли и проложили улицу Грушевского.
Снимком, датированным 1892 годом, поделились на странице "Клуба Коренного Киевлянина" в Facebook.
Также на нем изображен малый Никольский храм, который со временем заменит "дом-самолет", а колокольню вдали просто снесут.
Улица Михаила Грушевского расположена в Печерском районе города Киева, местность Липки. Пролегает от Европейской до Арсенальной площади.
Примыкают улица Крещатик, Владимирский спуск, Петровская аллея, Музейный переулок (дважды), Садовая и Шелковичная улицы, площадь Конституции, Липская улица, Крепостной переулок, улица Ивана Мазепы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Крещатик когда-то был модным досугом для богачей – там продавали и чаи, и авто.
Также было опубликовано фото, как выглядела городская дума в Киеве 100 лет назад.