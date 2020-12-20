На Софиевской площади в Киеве просто аншлаг. По ходу, на главную елку съедется весь Киев. Рядом с Михайловским собором поставили огромную сцену и ожидается концерт.

Фейсбук Натальи Юсуповой

Людей море, ещё даже не вечер, идут, как на парад!! Ну и конечно, все без масок. Нафиг карантин, нафиг медиков, пошли вы со своими эпидемиями. Бабули с внучатами в первых рядах. А потом истерят, что не хватает кислорода в больницах.

Власть живёт по своим понятиям, а народу плевать на самих же себя. Большинство кричит, что страна говно