"Власть – киевлянам": Ткаченко высказался о досрочных выборах в столице

Городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий.

Об этом в Facebook заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко, подчеркнув, что одному человеку не под силу эффективно управлять столь большим городом.

"Речь идет о возобновлении работы районных советов и исполкомов. Все, что находится на территории района (от школ и детсадов к тротуарам) - находится в ведении общины района. Только так, получив возможности управления, киевляне будут иметь реальное влияние на все важные процессы в городе.

Часть коммунальных предприятий Киева должна быть ликвидирована, а их функции - переданы частным подрядчикам. Тогда появится возможность предоставлять качественные услуги киевлянам, поскольку компании будут соревноваться на конкурсной основе. Кроме того, это обеспечит создание дополнительных рабочих мест, а главное - оптимизирует расходы и ликвидирует ряд коррупционных рисков, связанных с нынешней работой столичных КП", - пишет Ткаченко.

По его словам, власть должна оставить себе контроль лишь стратегически важных предприятий, которые занимаются энерго- и теплоснабжением, отвечают за безопасность киевлян, стратегические транспортные перевозки и общее развитие города и тому подобное.

Ткаченко добавил, что также в столице необходимо создать единую маршрутную сеть и оптимизировать расходы на развитие транспортной инфраструктуры, усилить меры по безопасности для киевлян, решить проблему хаотичных застроек и ряд других проблемных вопросов.

"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередным выборам уже пора - перезагрузка власти должна состояться в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - добавил нардеп.

Александр Ткаченко today.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил о необходимости проведения досрочных выборов в Киевсовет, а также мэра украинской столицы, добавив, что "Кличко не способен управлять городом".

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