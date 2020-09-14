Власть должна защитить обманутых вкладчиков "Аркады", – Кучеренко

Столичная власть должна защитить обманутых вкладчиков в строительство банка "Аркада". Сейчас необходимо искать компромисс и решать проблему 11 тысяч человек, вложивших свои деньги, но не получивших жилье. Такое заявление на встрече с избирателями сделал кандидат на должность городского головы Киева, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, сообщает пресс-служба политсилы.

По его мнению, власть должна нести свою долю ответственности за то, что случилось со вкладчиками "Аркады".

"Когда люди несли свои деньги в Аркаду, никто в КГГА не сказал им, что это мошенники и преступники, не использовал свои полномочия, чтобы сразу прекратить это строительство. Напротив его называли законным, застройщик имел разрешения и решения городского совета. Почему же теперь к инвесторам не выходит городской голова, не пытается решить эту проблему?" – заметил Кучеренко.

По мнению политика, главный приоритет сейчас – государственная система защиты граждан от афер, махинаций, мошенничества в сфере жилья.

"Сначала никто не говорил, что "Аркада" – это пирамида или нелегальное строительство. Поэтому здесь остаются большие претензии и к КГГА, и к государственным инспекциям", – подчеркнул Кучеренко.

Также он заявил, что взял вопрос защиты инвесторов "Аркады" под личный контроль, для чего вошел в Межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства как представитель "Батьківщини".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Батькивщина" избрала кандидатом в мэры Киева Алексея Кучеренко. Выбор в партии обосновали тем, что управлять столицей должен профессионал. Кандидат в мэры уже выступил с рядом предложений относительно того, как сделать жизнь в столице более комфортной. В частности, по его мнению, за год время пребывания киевлян в пробках можно сократить вдвое.