Известный боксер Владимир Кличко обратился к киевлянам после победы брата на выборах мэра Киева. Видеообращение чемпиона мира на своей странице выложил сам Виталий Кличко.

"Поддержка в нашей жизни очень важна. Особенно поддержка близких.

Спасибо моему брату за его веру в меня и в наш город!"- подписал мэр Киева опубликованное видео.

Брат переизбранного на должность председателя Киевского городского совета Виталия Кличко Владимир в своем обращении поблагодарил киевлян за то, что они пришли на избирательные участки несмотря на эпидемию коронавируса - и отдали свои голоса в поддержку его брата.

"Хочу поблагодарить киевлян за поддержку мэра столицы Виталия Кличко. Он человек ответственный и будетработать с еще большим энтузиазмом ради развития Киева и комфорта его жителей. Также спасибо, что несмотря на сложные времена пандемии вы пришли и проголосовали. И что все решилось, как я призівал, в первом туре. Слава Украине!" - сказал Кличко-младший.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: согласно результатам подсчета голосов в столице, мэром Киева жители города снова выбрали Виталия Кличко. Действующий мэр с результатом 50,52% был переизбран на должность в первом туре.