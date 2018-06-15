Взрыв с детьми в Киеве: появился след "Правого сектора"

Полиция рассматривает две версии взрыва на Чернобыльской в Киеве, где пострадали четверо детей.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук. Как выяснилось, в многоэтажке по ул. Чернобыльской в Святошинском районе столицы живет член "Правого сектора" Андрей Тарасенко.

"Андрей действительно там живет. Но "Волга", в которой была взрывчатка, принадлежит не ему. По данным источников в полиции, машина принадлежит участнику АТО, которого сейчас нет в Киеве. В полиции говорят, что одна из версий – он мог прятать в автомобиле взрывчатку. Либо установил взрывное устройство против воров. Устройство по силе было равно гранате РГД. Но очевидцы говорят, что там лежала какая-то коробочка типа из-под чая, которая и заинтересовала детей. Также полицейские при осмотре изымали из автомобиля и другие предметы. Что там - еще выясняют", - сказал Мосийчук.

По словам Мосийчука, возможно, это была диверсия, направленная против Тарасенко. "Теперь предстоит выяснить, как часто он проходил мимо этой "Волги", парковал ли рядом автомобиль. Всем занимается полиция", - говорит Мосийчук.

Сам Андрей Тарасенко написал на своей страничке в Facebook, что действительно во дворе, где он живет, произошел взрыв. "Пострадали ни в чем не повинные люди, друзья моих детей. Взрывчатка была заложена в машину, где дети любят играть. Моих детей там не было, они были на экскурсии", - сообщил Тарасенко. Также он подчеркнул, что автомобиль ему не принадлежит.

Сейчас состояние троих детей удовлетворительное, они идут на поправку; возможно, в понедельник уже вернутся домой. А вот 5-летнему мальчику, который больше всех пострадал, провели несколько операций, сейчас он находится в реанимации. Пока прогнозов врачи не дают.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что после чрезвычайного происшествия хозяин авто пытался сбежать, но полицейские задержали его в Ривненской области.

Также министр отметил, что вероятной причиной взрыва является умышленная установка взрывчатки.

"Владелец "Волги", вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - написал Аваков.