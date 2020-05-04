В Киеве люди "забили" на карантин и ломанулись на выставку тюльпанов

В эти выходные разгорелся скандал с дендропарком "Добропарк" под Киевом. Тысячи киевлян и жителей окрестностей, наплевав на карантин, отправились на выставку тюльпанов в этот парк, который на самом деле должен быть закрыт из-за карантина.

Полиции пришлось в воскресенье, 3 мая, перекрыть въезд на территорию "Добропарка".

Как сообщили посетители, в парке был замечен и сам его основатель Игорь Добруцкий. Он известен как президент компании "Folk Ukraine", которая уже несколько лет организовывает новогодние елки на Софийской площади в Киеве. Ранее Добруцкий был заместителем мэра Киева Леонида Черновецкого.

Владелец парка Игорь Добруцкий гулял вместе с посетителями Скрин видео

Владелец парка Игорь Добруцкий гулял вместе с посетителями Скрин видео

Также, как сообщил пользователь Facebook Сергей Моргунов, вход в парк стоил сначала 50 грн, а потом уже 60 грн. Правда, чеков никто не выдавал.

Сам Игорь Добруцкий так прокомментировал OBOZREVATEL ситуацию: "Территория была закрыта для посещения, как это и сообщалось на сайте раньше. В связи с тем что люди настойчиво пытались попасть на территорию высадки тюльпанов, были привлечены представители полиции, которые сдерживали посетителей и запрещали проходить на территорию. Сейчас в парке проводятся только работы по высадке и поливу растений", – сообщил Добруцкий.

На вопрос, почему в закрытом на карантин парке продавали билеты по 50 и 60 грн без чеков, Добруцкий так и не ответил.

В полиции Киевской области отметили, что им поступило сообщение об огромном количестве людей на территории парка.

Когда разразилась гроза, посетители начали прятаться Скрин видео

"Было сообщение, а также сами полицейские увидели это. Поэтому туда выехали патрульные. Эта территория составляет 270 га. У нее есть собственник и арендатор. На обоих был составлен протокол по ст. 44 п. 3 Административного кодекса Украины. Протоколы направлены в суд. По этой статье грозит штраф 17 тысяч гривен", – пояснила OBOZREVATEL спикер полиции области Виталия Горохольская.

Поле тюльпанов в парке Facebook Игоря Добруцкого

Также в полиции говорят, что сейчас по периметру территории парка выставлены патрули. "Патрульные поясняют людям, что действует карантин и заходить сюда нельзя. Однако проблема в том, что это частная территория. На нее действие постановления Кабмина о запрете прогулок в парках и скверах не распространяется", – говорит Горохольская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 3 мая сети гипермаркетов "Эпицентр" запретили продавать стройматериалы, поскольку это нарушает правила работы в карантин. Теперь там можно будет купить лишь товары первой необходимости.