"Вижу впервые в жизни": киевлян удивило аномальное нашествие

В центре Киева 4 июня жители увидели много бабочек, удивившись такой аномалии.

Впечатлениями и фотографиями делятся пользователи сети, отметив, что такого явления еще никогда не видели.

"Слушайте, а что за фантастическое явление? По всему Подолу бабочки, очень много. У меня только возле подъезда летает штук 20, если не больше. Возле офиса в Изоляции та же история. Никогда такого не видела", – написала жительница украинской столицы Анна Белорус.

В свою очередь, Анна Гробарская рассказала, что в течение дня на нее садились бабочки трижды.

"За полдня в Киеве на меня сегодня трижды садились бабочки. Это что вообще происходит", – удивилась она.

Еще одна местная жительница также уточнила, что чешуекрылые буквально сбивали с ног на Подоле.

"Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе и совершенно в другом месте(с) P.S на Подоле сбивают с ног", – написала она.

"Сегодня Подол заполонили бабочки. Они летают толпами, парами, в одиночку. Их очень много. А я с васильками".

"Такое вижу впервые в жизни! Стены моего дома, деревья возле дома и воздушное пространство вокруг кишит бабочками "Павлиний глаз". Их тысячи, если не десятки тысяч! Невозможно выйти на балкон. Лезут в лицо, садятся на все, куда можно сесть. Кот сходит с ума. Бабочки для него это мания. На балкон не выпускаю, т.к. кот прыгает выше перил, а за ними падение. Какое-то аномальное явление природы", – делятся впечатлениями в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эколог рассказал о появлении редких птиц-хищников орланах-белохвостах, которые появились в Киеве.