Виновника смертельного ДТП на Майдане доставили в суд на каталке. Фото

Мирослав Семенюк Кияни 14:03, 31.10.2020 Обновлено: 14:19, 31.10.2020

Подозреваемого в смертельном ДТП на Майдане Незалежности в Киеве Юрия Назаренко доставили в Шевченковский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения.

Как сообщает УНН, Назаренко прибыл в карете скорой помощи. Мужчина находится на каталке, на которой его завезли в здание суда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Защита подозреваемого вызвала в качестве свидетеля врача-кардиолога, который проводил лечение Назаренко. По его словам, пациент обратился в клинику в начале октября с острым ишемическим инсультом.

Пациент был госпитализирован, где ему 19 октября провели оперативное вмешательство. Операция прошла успешно. 26 октября его выписали из клиники с последующими рекомендациями по лечению.

По словам врача, четких рекомендаций о том, управлять ли пациенту автомобилем, не предоставлялось.

"30 октября пациент приехал на осмотр, ему была проведена перевязка раны. После этого он поехал домой", – рассказал он.

Назаренко позвонил врачу уже с Майдана после ДТП и сказал, что не понимает, что с ним произошло. Затем водителя повторно госпитализировали.

УНН
УНН
УНН
УНН

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • водитель внедорожника наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности.

  • В результате два человека погибли, еще четверо были травмированы.

  • В сети появилось видео с моментом наезда авто на людей.

  • Водителем оказался бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Назаренко.

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Кияни

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