"Весь ЖК замкнули на 14 дней": мэр Ирпеня рассказал о панике из-за беременной с коронавирусом

В городе Ирпень (Киевская область) коммунальные службы проводят дезинфекцию дома, в котором проживала женщина с подозрением на коронавирус.

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Об этом рассказал мэр города Ирпень Владимир Карплюк на своей странице в Facebook. По его словам муниципальная варта вместе с полицией и ГСЧС оповестили жителей дома о дезинфекционных мероприятия.

Вместе с тем, он опроверг информацию о том, что жители этого дома будут заперты в нем 14 дней. Ранее такие данные распространялись в нескольких сообществах в сети интернет. Там отметили, что все ЖК будет находиться на самоизоляции и сообщали, что якобы мэр города будет передавать жителям продукты питания, что оказалось фейком.

По его словам, фейки распространяет местная жительница Михайлина Скорик-Шкаровская.

"Просьба не доверять этому источнику информации – госпожа Михайлина является черной пиарщицей, нашим политическим оппонентом и использует человеческую беду для собственного пиара и нашей дискредитации. Мойте руки, и от информационных вирусов тоже", – написал Карплюк.

Отметим, что коронавирус подтвердили у беременной женщины из города Ирпень. Ее госпитализировали.

Как писал OBOZREVATEL, среди 5 человек, заразившихся коронавирусом в Ивано-Франковске, две медсестры.

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