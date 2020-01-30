Нашли босого и в синяках: появились страшные детали смерти курьера Glovo в Киеве

В Киеве 28 января близкие попрощались с курьером Glovo Григорием К., которого еще живым нашли в минувшую пятницу возле ТРЦ "Гулливер" без обуви и телефона. Знакомые говорят, что парень был сильно избит, но в полиции версию ограбления не подтверждают.

Подробности загадочной смерти и то, как часто курьеры становятся жертвами грабителей – читайте в материале OBOZREVATEL

"Был весь в синяках"

На Берковецком кладбище в Киеве похоронили 30-летнего Григория К. В минувшую пятницу правоохранители просили помочь установить личность парня – его, еще живого, с рюкзаком Glovo нашли неподалеку ТРЦ "Гулливер" в центре города.

"Его обнаружили в заброшенном здании около 21:00. Нашли живого и вызвали "скорую". Врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, парень погиб. Рядом с ним найден рюкзак Glovo и ключи. Просим помочь в поисках родственников и идентификации погибшего", – написал тогда "Киев Оперативный".

Официальная версия трагедии, оборвавшей жизнь киевлянина – переохлаждение. Но знакомые семьи говорят, что на похоронах видели на лице Григория следы синяков, которые не удалось скрыть гримом. И парень действительно работал курьером в службе доставки.

Вчера Григория похоронили на Берковецком кладбище Фото со страницы отца

"Его нашли без обуви и телефона. Но что он делал в заброшенном здании, может его туда заманили. И что значит – "от переохлаждения", если он весь побитый и в синяках? И как молодой человек мог в наше время умереть от переохлаждения? Лежал и не мог позвать на помощь? Или его туда заманили и ограбили? Родители убиты горем, сказали только, что трагически погиб, а мы все в ужасе. Тем более, видно было, что он сильно побит", – рассказала знакомая семьи Наталья.

Новости В Киеве курьер службы доставки избил прохожего шлемом

Она говорит, что парень – из очень интеллигентной семьи. По образованию – филолог, закончил университет им. Т. Шевченко. Известно, что в последнее время он жил отдельно, снимал квартиру. Мама работает преподавателем, отец в свое время был военным атташе, поэтому местом рождения сына Григория была страна Зимбабве. Несколько лет назад папа значился помощником народного депутата, а сейчас возглавляет одну из общественных организаций.

Родственники парня сказали нам, что не готовы общаться с журналистами. Но на своей странице в Facebook сестра погибшего уточнила, что близкие до сих пор не знают, что произошло.

В полиции говорят, что версия с переохлаждением – предварительная. А причина будет известна уже после результатов экспертизы. "Насколько я помню, об ограблении речи не шло. И признаков насильственной смерти тоже обнаружено не было", – сказал нам собеседник в полиции Печерского района.

Курьеров бьют и грабят

При этом курьеры в Киеве очень часто становятся жертвами преступников, поэтому профессия считается опасной. Например, в прошлом году в Оболонском районе на пр. Героев Сталинграда, 17-А, грабители заказали доставку дорогой техники. А когда курьер зашел в подъезд, избили его, забрали посылку с гаджетами, деньги и мобильный телефон.

До этого случая на ул. Полесской в Дарницком районе двое мужчин заказали пиццу в "Доминос", а курьеру, когда он подъехал приставили к лицу пистолет, а потом жестоко избили. Тогда добычей бандитов стало две пиццы и апельсиновый сок.

В Печерском районе на ул. Коновальца грабители через популярный интернет-сайт заказали два IPhone стоимостью 27 и 28 тыс. грн. А приехавших с телефонами курьеров попросили зайти в квартиру, чтобы осмотреть товар. Там забрызгали парней баллончиками со слезоточивым газом. При этом одному из грабителей все-таки удалось скрыться, а второго пострадавшие задержали своими силами.

Стоит добавить, что территорию возле Гулливера в последнее время облюбовали банды агрессивных подростков. Они не раз нападали на людей, о чем писал OBOZREVATEL

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