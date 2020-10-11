Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

Кирилл Лютый Кияни 18:41, 11.10.2020 Обновлено: 18:56, 11.10.2020

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук опубликовала новое видео с зеленым зонтом.

Ролик народный депутат опубликовала в субботу, 10 октября, в TikTok.

На кадрах Верещук "защитила" молодого парня от дождя, прикрыв его зонтом. В видео был использован эффект, благодаря которому она "отрастила" себе руку.

Верещук добавила в описании ролика, что "в Киеве важен каждый".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как Верещук в желтом плаще и с зеленым зонтом летает над Киевом, за что ее сравнили с Мэри Поппинс. Позже она заявила, что не считает плагиатом свой видеоролик, она также отметила, что идея ролика ей нравится и она "ни секунды не жалеет".

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Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

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