Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук опубликовала новое видео с зеленым зонтом.

Ролик народный депутат опубликовала в субботу, 10 октября, в TikTok.

На кадрах Верещук "защитила" молодого парня от дождя, прикрыв его зонтом. В видео был использован эффект, благодаря которому она "отрастила" себе руку.

Верещук добавила в описании ролика, что "в Киеве важен каждый".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как Верещук в желтом плаще и с зеленым зонтом летает над Киевом, за что ее сравнили с Мэри Поппинс. Позже она заявила, что не считает плагиатом свой видеоролик, она также отметила, что идея ролика ей нравится и она "ни секунды не жалеет".