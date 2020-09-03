Верещук во время съемок ролика "летала" над Киевом: в сети ее сравнили с Мэри Поппинс. Видео

Кандидата в мэры Киева, народного депутата партии "Слуга народа" Ирину Верещук протролили в сети из-за, вероятно, съемок рекламного ролика для избирательной кампании.

Так, на Facebook-странице "Перчатки Кличко" появилось видео, как Верещук, которая была одета в желтый плащ и держала в руках зеленый зонтик, "летает" над Киевом. В сети ее сравнили с Мэри Поппинс.

"Госпожа-мэри никак не может вернуться", – говорится в подписи к ролику. В комментариях пользователи также провели параллели с Поппинс.

Facebook / Перчатки Кличко

"Мерри Поппинс дасвиданя", – написал пользователь Сергей Мельничук.

Facebook / Перчатки Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат партии "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук не смогла показать, где находится район Приорка в столице.