Верещук сделала заявление о Шлапак и Комарницком в списках "Слуги народа"

В избирательные списки в Киевсовет от партии "Слуга народа" не будут включаться депутат Алла Шлапак и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий.

Такое заявление в эфире на телеканале Obozrevatel TV сделала кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук. "Такого разговора даже никогда не было", – подчеркнула она.

Политик прокомментировала слухи о том, что эти лица пойдут на выборы по списку "Слуги народа". "Это неправда, это черный пиар. Госпожа Шлапак идет от "Батькивщины", я с ней не знакома, и она никогда не претендовала в список. Даже разговора такого не может быть. Госпожа Шлапак – специалист в других делах", – сказала Верещук.

Она добавила, что подобный вопрос не обсуждался и в отношении Комарницкого. "Мы искали информацию в интернете, и даже если было упоминание, которое привязывало тех или иных кандидатов к господину Комарницкому, к его бизнес-структурам, к его фирмам и так далее, я была категорически против, чтобы такие люди попадали в Киевсовет" , – заявила политик.

"Мы должны устранять договорняки, схематозы, людей смотрящих, застройщиков и т.д. от управления городом. Они сегодня оккупировали власть, и я не могу себе позволить, чтобы это продолжалось следующие пять лет", – заявила Верещук.

Как писал OBOZREVATEL, Киевская избирательная комиссия подвела итоги: в городской совет проходят пять партий. "Обозреватель" подсчитал, что депутатский корпус обновился на 60%, половина избранников родились в Киеве, а каждый пятый – женщина.