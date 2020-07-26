Верещук не ведет никакой кампании в Киеве, – эксперты

Кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Киева Ирина Верещук не ведет никакой кампании, продолжая ходить на эфиры и обсуждать вопросы, не имеющие отношения к столице. Такая стратегия не может привести партию президента к успеху на выборах, и дает основания говорить, что в Офисе президента вообще ставят целью победить в Киеве. Об этом у себя на странице в Facebook написал политолог Андрей Золотарев.

"Прошло 10 дней с момента номинации Верещук в кандидаты в мэры от "Слуги народа", ее благословил лично Зеленский, но мы видим, что она ничего, по сути, не делает, хотя до выборов осталось 90 дней. Она не только не представила программу, она вообще бездействует как кандидат", – написал Золотарев.

По мнению эксперта, публичная риторика провластного кандидата в меры никак не изменилась. Верещук продолжает, как и прежде, ходить на ТВ каналы Виктора Медведчука и обсуждает там все, что угодно, кроме проблем Киева.

"Стоит напомнить, что избирательная кампания это не только самопрезентация себя, любимой, на ТВ каналах, это ещё и роль лидера партийной команды "СН" на выборах в Киевсовет. Соответственно еще немалый объем другой работы. Здесь конь ещё не валялся. Время идет, а это единственный некомпенсируемый ресурс на выборах", - предупредил Золотарев. Эксперт считает, что подобное бездействие кандидата в мэры отразиться на результате политсилы.

"Если продолжит в таком же ключе, то результат разочарует не только Ирину, но и тех, кто ей искренне симпатизировал. Тогда это только закрепит версию о том, что Офис президента и не планировал всерьез бороться за должность мэра Киева", – считает Золотухин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук победила на партийных праймериз, где определялся кандидат политсилы в меры Киева. Ее победу прокоментировал президент Украины Владимир Зеленский, котрый назвал соратницу самым умным и красивым кандидатом в мэры Киева