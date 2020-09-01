Верещук не смогла вспомнить, где один из районов Киева. Видео

Народный депутат партии "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук не смогла показать, где находится район Приорка в столице.

На вопрос журналистов издания "Громадське" о том, знает ли она, как проехать к Приорке, Верещук не ответила. Вместо этого, она начала рассказывать журналистам об истории транспорта в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кандидат в мэры заявила, что не считает нужным сейчас обсуждать вопрос размещения районов в столице. "Я все же думала, что мы будем говорить о видении, о будущем, о, наверное, законодательных изменениях", – сказала Верещук.

После уточнения журналиста о том, что общественный транспорт – это вопрос, который касается города, Верещук начала рассказывать о том, что "в 2015 году Всемирный банк разработал стратегию общественного транспорта".

"Можно знать, как проехать к Приорке, можно не знать. А вот как сделать реформу общественного транспорта – это совсем другое. Вот это задача городского головы", – подчеркнула Верещук.

Отметим, Приорка – историческое название местности в Подольском районе Киева. Является продолжением Куреневки, граничит с местностью Кинь-Грусть.

Приорка в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в одном из своих обращений о проблемах Киева скопировала выступление журналиста, блогера и одного из создателей партии Экологическая Альтернатива Дениса Казанского.