Верещук назвала 10 топ-проблем Киева

На презентации киевской команды партии "Слуга народа", которая будет участвовать в местных выборах в Киеве, кандидат на пост мэра столицы Ирина Верещук представила свою программу, которая поможет решить главные проблемы мегаполиса.

Главной проблемой Ирина Верещук считает коррупцию и неэффективное использование столичного бюджета.

"По оценкам экспертов, разворовывается до 30% городского бюджета ежегодно. Речь идет о миллиардных суммах. Именно поэтому не хватает денег на решение проблем города. Мы предлагаем перезагрузить городские власти, устранить незаконное влияние бизнес-групп на власть и бюджет города", – заявила в своей речи Ирина Верещук.

Другая кричащая проблема, по ее мнению, – пробки.

"Пробки в городе забирают в среднем 227 часов жизни в год. За свою жизнь киевлянин может провести в пробках два года. Киев является одним из европейских лидеров по пробкам и загрязнению воздуха. Мы предлагаем построить перехватывающие паркинги на въездах в столицу, построить Киевскую объездную дорогу для уменьшения потока транзитного транспорта, а также развивать общественный транспорт и содействовать развитию малого персонального транспорта. Это и велосипеды, и электросамокаты т.д", – предлагает Верещук решение проблемы.

Также Верещук считает необходимым срочно провести реконструкцию Бортнической станции аэрации, построить современный мусороперерабатывающий завод и начать реализацию программы строительства муниципального жилья.

Другие проблемы, с которыми кандидат собирается бороться в должности главы города, – плохое качество услуг ЖКХ, нехватка общественного транспорта, незаконные застройки и аферы на рынке жилья.

В конце речи Ирина Верещук обратилась к киевлянам.

"Нам важно двигаться вперед. Даже когда будут говорить, что дороги нет. Нам нужно сплотиться, объединиться, верить друг другу и работать. Нас с вами ждет генеральная уборка: во власти, в городском бюджете, на улицах города! Помогите нам!" – призвала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верещук призвала киевлян решить, хотят ли они еще пять лет невыполненных обещаний. При этом, согласно социологии, шансы кандидата на победу возрастают. По последним опросам Кличко и Верещук могут попасть во второй тур выборов мэра.