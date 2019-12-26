Велодорожки и шесть полос: у Кличко рассказали, каким будет новый Шулявский мост

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что что движение по Шулявскому путепроводу планируют открыть в конце декабря. При этом, по его словам, строители без выходных работают и днем, и ночью.

Вместе с тем, в пресс-службе мера рассказали, каким будет новый мост и собрали главные факты о нем.

Длина подпорной стенки подъезда путепровода со стороны 5 цеха завода "Большевик" – около 90 метров, высота – почти 8 метров.

30 тысяч метров квадратных песка утрамбовали между подпорными стенками на подъездах к путепроводу.

Общая масса металлоконструкций – 1760 тон.

У Кличко рассказали, каким будет новый Шулявский мост

Длина шахты, которую специалисты прокопали под землей для перекладки коллектора – около 430 метров.

По оценкам экспертов, после реконструкции, пропускная способность путепровода увеличится на 20%.

Длина путепровода составляет 158 метров. После окончательного запуска он будет состоять из 6 полос.

Длина левоповоротных съездов в общей сложности составит 293 метров. Правоповоротных – 561.

На новом путепроводе построят велодорожку шириной в 2 метра, общей длиной в 985 метров.

Площадь асфальтирования дорожного полотна путепровода от улицы Довженко до Вадима Гетьмана – 5 тысяч квадратных метров. Гарантию на эксплуатацию покрытия подрядчик дает на 10 лет.

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Для испытания путепровода на прочность по нему провезли восемь тридцатитонных автомобилей. Для сравнения, эквивалент – почти 200 малолитражных автомобилей.

8 ноября в ходе ремонтных работ возле путепровода были обнаружены 101 артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Для работ по извлечению снарядов привлекались 14 специалистов ГСЧС и 4 единицы спецтехники.

В целом, около 800 специалистов трудилось в течение всей реконструкции на Шулявском путепроводе.

На стройке использовалась уникальная техника, – кран "Либхер", грузоподъёмностью в 600 тон (при длине стрелы в 24 м), максимальная же длина его стрелы составляет 96 м. Также использовались две десятиосевые домкратные платформы "Мамойот" общей грузоподъёмностью 800 тон.

Как писал OBOZREVATEL, 22 декабря строители начали асфальтировать новый путепровод на Шулявке. После завершения работ на мосту, укладывать покрытие будут на подходах к нему.

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