Ще на початку цього року мала відбутися презентація частини збудованої Великої Окружної дороги на Оболоні, нової транспортної розв’язки, яку вже більше року будують на перехресті проспекту Рокосовського і вулиці Богатирської. Генпідрядник об’єкту – ТОВ "Еко-Буд-Трейд", яке вже відзначилося на замороженому "будівництві" Подільсько-Воскресенського мосту, - виграло тендер на проведення робіт на суму 325 млн грн. Але після визначення переможця додатковими угодами загальний кошторис було збільшено до 1 млрд 250 млн грн.

Наразі, як нещодавно звітувало КП "Будівництво дорожно-транспортних споруд міста Києва", на місці робіт вже збудовано шляхопровід через вулицю Богатирську, залізницю та підземний пішохідний перехід.

Втім, якщо приїхати на місце будівництва, нічого цього ви не побачите. Там, де на папері вже завершуються будівельні роботи, в реальності ніхто не працює.

Замість киплячого будівництва, на об'єкті гуляє вітер та лежать гори піску. Весь цей пісок на місце горе-будівництва завозився групою компаній "Позитив". Вона є головним постачальником піску для всіх масштабних проектів, до реалізації яких було залучено "Еко-Буд-Трейд", з яким пов’язують колишнього співголову однієї з фракцій КМР .

Нарешті, 31 жовтня в офісі ексдепутата Київської міської ради і колишнього співголови фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса Комарницького влаштували обшуки. Вони можуть стосуватися "зірваної" реконструкції двох кілометрів Кільцевої дороги в місті.

1 серпня Голосіївський районний суд Києва надав Національній поліції право доступу до речей і документів Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення копій.

"Під час досудового розслідування встановлено, що при виконанні робіт з реконструкції двох кілометрів Кільцевої дороги на вулиці Богатирській в Києві на суму 325 мільйонів гривень протягом 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, в результаті чого вартість зросла до 1,125 мільярда гривень", – йдеться в матеріалах справи.

Левову частку цих коштів витрачено саме на пісок, щодо якого згадували вище. Пісок,що завезли на об’єкт компаній, що пов’язані з Вячеславом Еберле

Кінцевими бенефіціарами "Позитиву" є громадянин Німеччини В’ячеслав Еберле і колишній співробітник правоохоронних органів Валерій Шевчик. Проти компанії вже порушено ряд проваджень, у тому числі – кримінальних. Близько півтора року тому карне провадження заведене і в НАБУ. Однак це не завадило компаніям Позитива заробляти на нелегальному піску, походження, якість та кількість якого викликає у правоохоронців великі сумніви. Особливі питання у правоохоронців викликає раптове збільшення вартості піску, що зафіксовано додатковими угодами.

Слідкуємо за новинами, та сподіваємось, що, як це часто трапляється, правоохоронці не закинуть матеріали в далеку шухляду, а справа, нарешті, дійде до суду!

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