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20 октября • обновлено в 12:56
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"Вечного сезона!" В Киеве в страшном ДТП погибли девушка-байкер. Фото

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В Киеве в результате ДТП погибла девушка-байкер Елена Кузавова.

Авария с участием мотоцикла и Volkswagen Golf произошла на Гостомельской трассе 19 октября. После столкновения за девушкой приехала скорая, но она скончалась по дороге в больницу, передает Информатор.

По словам знакомой погибшей Татьяны, в ДТП виновен водитель легковушки, который "решил развернуться через двойную сплошную". Гибель Елены также подтвердила ее дочь.

Новости
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Елена Кузавова

Елена Кузавова

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ДТП на Гостомельской трассе

ДТП на Гостомельской трассе

ДТП на Гостомельской трассе

ДТП на Гостомельской трассе

ДТП на Гостомельской трассе

ДТП на Гостомельской трассе

dtp.kiev.ua

ДТП на Гостомельской трассе

ДТП на Гостомельской трассе

dtp.kiev.ua

На странице девушки в Instagram люди выражают слова скорби и соболезнуют родным, желая байкерше "вечного сезона".

Елена Кузавова

Елена Кузавова

kiev.informator.ua

Елена Кузавова погибла в ДТП в Киеве

Елена Кузавова погибла в ДТП в Киеве

kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Днепре в ДТП на Полтавском шоссе погиб сотрудник полиции. Еще четверых человек госпитализировали.

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Место
Украина Киев
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Dell Alex
Dell Alex
Жаль, конечно, даму... Но небольшое недоумение: а где на фото "двойная сплошная"? И, судя по фото, опять же, дама моталась без защитного костюма. С какой скоростью еще интересно...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Виноват водитель легковушки, решивший развернуться через двойную сплошную. А я что-то не нашла на фото двойной сплошной. Но девушку, конечно, жалко
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