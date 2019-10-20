"Вечного сезона!" В Киеве в страшном ДТП погибли девушка-байкер. Фото

В Киеве в результате ДТП погибла девушка-байкер Елена Кузавова.

Авария с участием мотоцикла и Volkswagen Golf произошла на Гостомельской трассе 19 октября. После столкновения за девушкой приехала скорая, но она скончалась по дороге в больницу, передает Информатор.

По словам знакомой погибшей Татьяны, в ДТП виновен водитель легковушки, который "решил развернуться через двойную сплошную". Гибель Елены также подтвердила ее дочь.

Елена Кузавова facebook

ДТП на Гостомельской трассе

ДТП на Гостомельской трассе

ДТП на Гостомельской трассе dtp.kiev.ua

ДТП на Гостомельской трассе dtp.kiev.ua

На странице девушки в Instagram люди выражают слова скорби и соболезнуют родным, желая байкерше "вечного сезона".

Елена Кузавова kiev.informator.ua

Елена Кузавова погибла в ДТП в Киеве kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Днепре в ДТП на Полтавском шоссе погиб сотрудник полиции. Еще четверых человек госпитализировали.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал