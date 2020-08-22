Вандалы изуродовали "девочку с колоском" у музея Голодомора в Киеве. Фото

В ночь на субботу, 22 августа, в Киеве возле мемориального комплекса памяти жертв Голодомора была повреждена девочка с колоском – один из символов памяти всех украинцев о геноциде.

Об этом сообщили на сайте музея. Также в комментарии BBC News Украина генеральная директор музея Олеся Стасюк сообщила, что злоумышленников было трое.

"Ночью трое неизвестных сорвали постамент. Слава богу, сам памятник не поврежден, потому что они не могли его поднять, он очень тяжелый", – рассказала она.

По ее словам, все указывает на спланированность акции, поскольку охранников нарушители отвлекали под видом пьяных, но скульптуру сорвать очень трудно, тем более в состоянии алкогольного опьянения.

"Это было сознательно сделано. Тем более перед Днем Независимости, чтобы показать надругательство над памятью украинского народа", – добавила она.

Сейчас скульптуру забрали на реставрацию и должны вернуть в течение месяца.

Также об инциденте в своем Facebook сообщил общественный активист Андрей Смолий. Он отметил, что за 12 лет существования мемориала его элементы и символы еще никогда не уничтожались.

"Но в 2020 году, на 7 году войны появились те, что осмелели, получили вдохновение уничтожать историческую память", – возмутился Смолий.

"Девочку с колоском" изуродовали вандалы. Facebook Андрея Смолия

Также он высказал предположение, что к инциденту причастны "рашисты и кремлевская нечисть".

Смолий отметил, что руководство музея обещает восстановить памятник в кратчайшие сроки и выразил надежду на лучшее.

"Но факт остается фактом. Сначала "какая разница", затем уничтожения национальной памяти, а дальше московская оккупация", – предостерег общественный деятель.

Вандалы изуродовали символ памяти о Голодоморе в Киеве. Facebook Андрея Смолия

Руководство музея обещает восстановить памятник в кратчайшие сроки. Facebook Андрея Смолия

Активист сообщил об изуродовании символа Голодомора в Киеве. Facebook Андрея Смолия

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев поразил памятник Героям Украины, киборгам, которые защищали Донецкий аэропорт от пророссийских наемников в 2014 году, установленный под Одессой. Он необычный тем, что фигуры киборгов на нем постепенно исчезают.