Вандала, который повредил Аллею художников, привлекли к общественным работам: Кличко показал видео

20-летнего киевлянина, который повредил LED-подсветку перил на Аллее художников, привлекли к общественным работам. Он убирал туристические объекты и улицы Подольского района.

Видео, где видно, как парень работает на благо города, опубликовал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Друзья! Помните вандала, который в ночь на 29 января повредил LED-подсветку перил на Аллее художников? Полиция задержала молодого человека и еще нескольких его "сподвижников" оперативно. А я тогда сказал, что буду настаивать, чтобы тех, у кого "чешутся" руки портить городское имущество, привлекали к общественным работам в пользу города. И вот вам результат! Наш 20-летний "недогерой", родом из Киевской области, уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом", – отметил Кличко.

Скрин с видео

Парень привлечен к общественным работам на три недели – минимум по 3:00 ежедневно. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил, сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Жовтень", чистил склоны возле памятника Магдебургского права.

"Я считаю, что это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов. Потому что нельзя поносить то, что создано для общества и гостей Киева! Надо ценить и беречь красоту города, в котором мы живем и которое любим!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

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