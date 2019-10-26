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26 октября • обновлено в 20:18
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"В живот и голову!" На Киевщине толпа школьников избила одноклассника

1.6т Читать материал на украинском

В одном из учебных заведений Киевской области подростки жестоко избили одноклассника, что привело к сотрясению мозга, тошноте и головокружению у ребенка.

Как сообщается в сюжете ТСН, конфликт произошел во время перерыва между уроками. К нему присоединились родители школьников, которые уже написали друг на друга заявление в полицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам пострадавшего 11-летнего школьника Игоря, на перемене он не захотел играть с одноклассниками и те избили его. В результате он уже четыре дня вынужден пропускать занятия и лечиться дома.

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На Киевщине разгорелся скандал из-за избиения школьниками парня

На Киевщине разгорелся скандал из-за избиения школьниками парня

Скриншот видео

"Он меня хотел побить, но не смог и тогда позвал своих друзей. Они набросились и начали бить в живот и голову", – рассказал мальчик.

Школьная медсестра сообщила об инциденте бабушке, которая воспитывает мальчика. Она тут же побежала в школу, вызвала полицию, "скорую", и повела обидчиков внука к директору. При этом женщина возмущена, что никто даже не извинился, а родители подростков не поинтересовались его самочувствием.

По мнению директора школы, конфликт разжигают взрослые, которые не могут помириться и услышать друг друга, а дети давно забыли о случившемся.

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Детский психолог Екатерина Федисова отметила, что в подобных ситуациях родители должны собственным примером показывать, что любые споры можно решить без агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье толпа школьников избила двух девушек, одна из которых была госпитализирована в больницу с многочисленными травмами.

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Место
Украина Киев
Тег
буллинг
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Дикари, тут нечего сказать и такое в каждой школе, до европы нас ещё лет 60, не меньше
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