В Украине сделать ПЦР-тесты сразу миллионам почти нереально, – Кличко

Глеб Иванов Кияни 16:11, 9.12.2020 Обновлено: 16:20, 9.12.2020

Провести массовое ПЦР-тестирование миллионам людей в Украине сегодня почти нереально по ряду причин.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что во-первых: у нас нет такого количества тестов.

"Во-вторых нужны передвижные лаборатории, специалисты, в них будут работать. И, к сожалению, таких возможностей у государства я сегодня не вижу", – подчеркнул он.

Мэр напомнил, что Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины – более 400 на 100 000 населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина входит в первую десятку стран Европы по темпам распространения COVID-19.

  • И хоть официальные данные по смертности у нас ниже, чем во Франции, Италии, Британии и других странах, большинство эпидемиологов убеждены: из-за несовершенной системы тестирования и отсутствия механизма отслеживания контактов количество инфицированных украинцев на самом деле в несколько раз больше.

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