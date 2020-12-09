Провести массовое ПЦР-тестирование миллионам людей в Украине сегодня почти нереально по ряду причин.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что во-первых: у нас нет такого количества тестов.

"Во-вторых нужны передвижные лаборатории, специалисты, в них будут работать. И, к сожалению, таких возможностей у государства я сегодня не вижу", – подчеркнул он.

Мэр напомнил, что Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины – более 400 на 100 000 населения.

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