В Украине сделать ПЦР-тесты сразу миллионам почти нереально, – Кличко
Провести массовое ПЦР-тестирование миллионам людей в Украине сегодня почти нереально по ряду причин.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что во-первых: у нас нет такого количества тестов.
"Во-вторых нужны передвижные лаборатории, специалисты, в них будут работать. И, к сожалению, таких возможностей у государства я сегодня не вижу", – подчеркнул он.
Мэр напомнил, что Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины – более 400 на 100 000 населения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина входит в первую десятку стран Европы по темпам распространения COVID-19.
И хоть официальные данные по смертности у нас ниже, чем во Франции, Италии, Британии и других странах, большинство эпидемиологов убеждены: из-за несовершенной системы тестирования и отсутствия механизма отслеживания контактов количество инфицированных украинцев на самом деле в несколько раз больше.