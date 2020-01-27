В Украине ежедневно не возвращаются домой 9 человек: обнародована страшная статистика ДТП по Киеву

В Киеве в 2019 году в результате ДТП погибли 137 человек, при этом в 2018 – 139.

Соответствующие данные в своем Facebook привел экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он также отметил, что травмировалось в столице в результате ДТП 2655 человек в 2019 году, 2524 человека в 2018 году. При этом часть из них на всю жизнь останется инвалидами.

Статистику украинской столицы экономист сравнил с другими европейскими городами, где разработана и внедрена стратегия снижения смертности на дорогах до 0:

В Киеве в 2019 году в результате ДТП погибли 137 человек ФБ Владимира Компанийця

Осло - 673 тыс жителей за 2019: 0 погибших пешеходов 0 погибших велосипедистов 0 погибших детей, за весь год 1 погибший в авто;

Хельсинки - 654 тыс жителей за 2019: 0 погибших пешеходов 0 погибших велосипедистов, 1 погибший автомобилист, 2 мотоциклиста.

Варшава - 1.9 млн жителей, недавно начали внедрять концепцию Vision Zero, в 2019 году достигли рекордного минимума по количеству смертей в результате ДТП – 35 человек.

В европейских столицах количество погибших в ДТП доходит до 0 ФБ Владимира Компанийця

По словам Компанийца, в Украине ежедневно не возвращаются домой живыми более 9 человек: в 2019 году в ДТП погибли 3 454 человека, в 2018 году 3 350 человек, прирост составил +3,1%. Травмы на дороге: в 2019 году – 32 736 человек, в 2018 году – 30 884. Прирост составил +3,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошлый год в Украине произошло около 160 тыс ДТП. В них погибли почти 4000 человек.

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