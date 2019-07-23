В центре Киева загорелся дом с жильцами: первые видео и фото. 18+

Во вторник, 23 июля, в центре Киева в жилом доме вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает "Киев Оперативный", возгорание началось в доме на Кловском спуске, 14/24.

На месте ЧП прибыли пять пожарных машин, несколько карет "скорой помощи" и сотрудники "Киевгаза". Отмечается, что в результате пожара на этаже в квартирах заблокированы люди.

"На улице Кловский спуск 14/24 горит квартира на пятом этаже, проводят эвакуацию жителей квартир на двух этажах выше", – сообщила глава пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Отмечается, что от момента приезда пожарных до тушения прошло минут 10-12. За это время пламя успело охватить квартиру.

На данный момент огонь ликвидирован. На месте возгорания работают спасатели.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

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