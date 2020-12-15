В центре Киева из-за минирования закрыли две станции метро

Олег Тимченко Кияни 14:48, 15.12.2020 Обновлено: 17:11, 15.12.2020

В Киеве 15 декабря около 14:30 были закрыты станции столичного метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Как сообщает пресс-служба метрополитена, они закрыты на вход и выход. Пересадка на другие линии также не осуществляется.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что к ним поступило сообщение о минировании этих двух объектов. На данный момент информация проверяется, на месте работают профильные службы.

На месте происшествия работают правоохранители.

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