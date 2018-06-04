В центре Киева вспыхнули МАФы: опубликованы фото ЧП

В Киеве возле станции метро "Дворец Украина" 4 июня в МАФе разгорелся пожар.

На место выехали спасатели ГосЧС, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

На опубликованных в группе фотографиях видно, что столб дыма поднимается над ларьками, в которых продают пищу и кофе.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как сообщили в группе dtp.kiev.ua, пожар начался в МАФе с названием Kartofan.

"Картошка фри вышла из-под контроля, произошло расплавление активной зоны фритюрницы с распространением открытого огня и продуктов горения за пределы ларька", ― сообщили очевидцы.

Facebook dtp.kiev.ua

Спасатели ликвидировали возгорание.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на рынке вспыхнул мощный пожар.