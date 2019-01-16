В центре Киева вспыхнул мощный пожар: первые фото и видео с места ЧП

В среду, 16 января, в правительственном квартале Киева произошел пожар.

Огонь возник на улице Грушевского, 4Д, во дворе гостиницы "Днепр", сообщает "Киев Оперативный".

Пожар начался на верхнем этаже, которое является нежилым. Возгорание произошло около 15:30. Спустя минут десять на место события прибыли спасатели ГСЧС.

Пожарные развернули шланги и приготовили технику, чтобы приступить к ликвидации пожара. Во время тушения у спасателей порвался шланг, так что лишь спустя минут 20 им удалось приступить к уничтожению огня.

Отмечается, что ликвидацию пожара осложняют припаркованные у здания автомобили.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве сообщили, что загорелась крыша трехэтажного отселенного здания.

"Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Существует угроза распространения огня на рядом расположенный пятиэтажный дом. Огонь очень быстро распространяется, ведь здание старой застройки – все перекрытия деревянные. Кроме того, нет возможности подъезда необходимого количества пожарной техники через плотную застройку. Это значительно усложняет работу пожарных и тушения пожара", – рассказали спасатели.

На месте ЧП работает около 16 единиц пожарно-спасательной техники, и ориентировочно 70 человек личного состава.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Место пожара

Как сообщал OBOZREVATEL, в здании Киево-Печерской лавры произошел пожар.

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