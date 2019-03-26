В центре Киева в реке нашли труп без штанов. Фото 18+

Во вторник, 26 марта, в Киеве в реке Лыбидь обнаружили труп мужчины.

В Главном управлении ГСЧС сообщили, что тело погибшего нашли по адресу улица Семьи Праховых, 2. Спасатели вытащили труп и передали его полиции, для установления причин и обстоятельств трагедии.

Издание "Информатор" отмечает, что на теле погибшего обнаружили множественные ссадины. Кроме того, мужчина был найден без штанов и верхней одежды. Выше по течению реки нашли его документы и часть вещей.

Отмечается, что погибшим оказался житель Сумм 1975 года рождения. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и злоупотреблял алкоголем.

В реке нашли труп мужчины Информатор

В реке нашли труп мужчины Информатор

В реке нашли труп мужчины Информатор

В реке нашли труп мужчины Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева обнаружили изможденный труп мужчины.

В Киеве возле церкви нашли труп.

В Киеве посреди парка нашли труп младенца в пакете.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся