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В центре Киева в реке нашли труп без штанов. Фото 18+

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Во вторник, 26 марта, в Киеве в реке Лыбидь обнаружили труп мужчины.

В Главном управлении ГСЧС сообщили, что тело погибшего нашли по адресу улица Семьи Праховых, 2. Спасатели вытащили труп и передали его полиции, для установления причин и обстоятельств трагедии.

Издание "Информатор" отмечает, что на теле погибшего обнаружили множественные ссадины. Кроме того, мужчина был найден без штанов и верхней одежды. Выше по течению реки нашли его документы и часть вещей.

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Отмечается, что погибшим оказался житель Сумм 1975 года рождения. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и злоупотреблял алкоголем.

В реке нашли труп мужчины

В реке нашли труп мужчины

Информатор

В реке нашли труп мужчины

В реке нашли труп мужчины

Информатор

В реке нашли труп мужчины

В реке нашли труп мужчины

Информатор

В реке нашли труп мужчины

В реке нашли труп мужчины

Информатор

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Место
УкраинаКиев
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