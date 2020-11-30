В центре Киева собрался налоговый майдан

Под стенами Верховной Рады в Киеве в понедельник, 30 ноября, предприниматели вышли на налоговый майдан.

Как сообщают в группе "Підприємці України/SaveФОП" в Facebook, они требуют не вводить карантинные ограничения для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.

По состоянию на утро у здания парламента собралось больше 100 митингующих. "Мы на страже налогового майдана – право на труд!" – заявила одна из участниц акции протеста Ксения Ляпина.

Бизнес ранее уже выходил на подобные акции. Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" предприниматели требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Впоследствии в Раде заявили, что перенесут на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов. Но в тот же день Рада провалила этот законопроект.

В итоге глава финансового, таможенного и налогового Комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев заявил, что вокруг обязательного установления РРО физическими лицами предпринимателями существует много мифов, которые "теневики" хотят создать специально, чтобы сорвать налоговую реформу в Украине.

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