В Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, прорывало трубу с горячей водой.
Видео чрезвычайного происшествия опубликована на канале "Новости мир" в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).
На записи видно, что на дорогу вытекло много горячей воды, из-за чего почти вся улица погрузилась в пар.
"Всем привет! Добро пожаловать в Сайлент-Хилл на Большой Васильковской", – прокомментировал автор ролика.
(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на Воздухофлотском проспекте Киева прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".
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