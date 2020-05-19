Главная Новости
19 мая • обновлено в 18:20
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой: улица "исчезла" в пару. Видео

1.4т
Читать материал на украинском

В Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, прорывало трубу с горячей водой.

Видео чрезвычайного происшествия опубликована на канале "Новости мир" в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Добро пожаловать в Сайлент-Хилл!" В Киеве кипяток затопил дорогу: улица "исчезла" в пару

На записи видно, что на дорогу вытекло много горячей воды, из-за чего почти вся улица погрузилась в пар.

"Всем привет! Добро пожаловать в Сайлент-Хилл на Большой Васильковской", – прокомментировал автор ролика.

(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на Воздухофлотском проспекте Киева прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят.

  • Трамп дал ВОЗ 30 дней на выполнение его условий и пригрозил отменой финансирования из-за Китая.

  • Ученые заявили об эффективности известного лекарства против COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги