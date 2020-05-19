В Киеве на улице Большая Васильковская во вторник, 19 мая, прорывало трубу с горячей водой.

Видео чрезвычайного происшествия опубликована на канале "Новости мир" в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

На записи видно, что на дорогу вытекло много горячей воды, из-за чего почти вся улица погрузилась в пар.

"Всем привет! Добро пожаловать в Сайлент-Хилл на Большой Васильковской", – прокомментировал автор ролика.

(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на Воздухофлотском проспекте Киева прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

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