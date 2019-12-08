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8 декабря • обновлено в 13:08
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В центре Киева произошла смертельная авария: фото и видео 18+

1.1т
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В центре Киева произошло смертельно ДТП – на Владимирском спуске столкнулись автомобили Audi и Skoda. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Сообщает Информатор. Авария произошла в ночь на воскресенье, 8 декабря. Audi занесло и выбросило на встречную полосу в Skoda (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца).

Audi двигался по Владимирскому спуску в направлении Почтовой площади. Из-за превышения скорости автомобиль занесло на брусчатке и он боком вылетел на встречную полосу, прямо в лоб Skoda. Внутри транспортных средств находилось пять человек.

В центре Киева произошло смертельное ДТП

В центре Киева произошло смертельное ДТП

Информатор

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Пассажирку Audi спасти не удалось. Девушку пытались откачать, но, как говорят медики, она получила травмы шеи несовместимые с жизнью. Еще четыре человека (по два из каждого авто) доставлены в больницу.

По словам очевидцев ДТП, несколько из них в тяжелом состоянии. Причины трагической аварии будет устанавливать следствие.

В центре Киева произошло смертельное ДТП

В центре Киева произошло смертельное ДТП

Информатор

В центре Киева произошло смертельное ДТП

В центре Киева произошло смертельное ДТП

Информатор

В центре Киева произошло смертельное ДТП

В центре Киева произошло смертельное ДТП

Информатор

В центре Киева произошло смертельное ДТП

В центре Киева произошло смертельное ДТП

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном из опаснейших разворотов в Киевской области в районе с. Круглик и Виты-Почтовой (Одесская трасса) произошло ДТП. Повреждения получили до десятка автомобилей

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
...и снова евробляха.
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