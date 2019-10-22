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22 октября • обновлено в 23:38
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В центре Киева прогремел взрыв: двое погибших. Первые подробности

16.5т Читать материал на украинском

На улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщается на странице Киева Оперативного в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что один житель столицы погиб на месте. Второго забрала карета скорой помощи, однако по пути он скончался от полученных ранений. По предварительным данным, взорвалась граната.

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По данным пользователя Алексея Малютина, осколочные ранения получила также девушка, которая проходила мимо. Ее госпитализировали. Мужчины же, которые погибли, сидели на ступеньках бара "Пророк". По словам очевидцев, они крутили гранату. Также по предварительной информации, один из них был участником АТО на Донбассе.

На место ЧП прибыли полицейские и три машины скорой помощи. Вызвали также взрывотехников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева в результате взрыва пострадал 42-летний мужчина. Как стало известно, пострадавший разбирал неизвестный предмет, который нашел в парке Партизанской славы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
взрыв
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