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20 декабря • обновлено в 11:57
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В центре Киева прогремел мощный взрыв: подробности

9.1т
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В Киеве утром, 20 декабря, возле стадиона "Динамо", где произошли короткие стычки полиции с группой молодых человек, внезапно раздался взрыв.

Это случилось примерно в 9:30 утра. Событие зафиксировал на видео корреспондент "Апострофа" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Около двух десятков молодых людей вступили в конфликт с полицейскими. В ходе столкновений прогремел взрыв, после чего группа молодых людей сбежала. Полиция за ними погналась, но потом решила не преследовать", – говорится в сообщении.

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Стычки у стадиона "Динамо" в Киеве

Стычки у стадиона "Динамо" в Киеве

Скриншот с видео

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. А правоохранителям удалось задержать только одного активиста.

Позже в полиции сообщили, что это взорвалась светошумовая граната. Правда, с какой именно стороны ее бросили – там не уточнили. При этом добавили, что скорые находятся на месте "на всякий случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в школе № 18 в Оболонском районе Киева (поселок Водогон) взорвалась котельная.

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Автор
Марта Рок
Тема
Взрывы в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
взрыв Национальная полиция Украины
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Свиньи с паРРаши - вы свой дохлый скот похоронили? Или для вас пара сдохших коллег так, мелочь?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
После вз,рыва активисты сказали: "Та ценеми, а насзащо?" и полиция решила их не преследовать.. ))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Штуцер Лёва, клистир в жёппе, не бзди!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Можно двумя жопоголовыми пожертвовать, ради одного ФСБшника!
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