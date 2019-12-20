В центре Киева прогремел мощный взрыв: подробности

В Киеве утром, 20 декабря, возле стадиона "Динамо", где произошли короткие стычки полиции с группой молодых человек, внезапно раздался взрыв.

Это случилось примерно в 9:30 утра. Событие зафиксировал на видео корреспондент "Апострофа" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Около двух десятков молодых людей вступили в конфликт с полицейскими. В ходе столкновений прогремел взрыв, после чего группа молодых людей сбежала. Полиция за ними погналась, но потом решила не преследовать", – говорится в сообщении.

Стычки у стадиона "Динамо" в Киеве Скриншот с видео

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. А правоохранителям удалось задержать только одного активиста.

Позже в полиции сообщили, что это взорвалась светошумовая граната. Правда, с какой именно стороны ее бросили – там не уточнили. При этом добавили, что скорые находятся на месте "на всякий случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в школе № 18 в Оболонском районе Киева (поселок Водогон) взорвалась котельная.

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