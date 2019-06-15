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В центре Киева прогремел мощнейший взрыв: все подробности

1.9тЧитать материал на украинском

В Киеве в жилом доме по улице Тургеневской прогремел сильный взрыв.

Как передает "Интерфакс", от взрыва в соседних домах вылетели окна. Причина взрыва не известна, но в его районе чувствуется сильный запах газа.

На место ЧП прибыли спасатели и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет.

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Как рассказал блогер Влад Антонов, после взрыва в небо поднялось большое облако пыли, которое достигло около 70 метров.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

facebook.com/dtp.kiev.ua

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

facebook.com/dtp.kiev.ua

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

facebook.com/dtp.kiev.ua

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

facebook.com/dtp.kiev.ua

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева раздался взрыв в квартире многоэтажки, в результате чего погибли люди.

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Место
УкраинаКиев
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