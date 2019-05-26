В центре Киева перекрыли главные улицы: что произошло

В Киеве в воскресенье, 26 мая, перекрыли Майдан Независимости, Крещатик, улицу Большую Васильковскую, улицу Физкультуры, улицу Эспланадную и улицу Бассейную, а также площадь Льва Толстого и НСК "Олимпийский".

Как сообщает "Информатор", причина в том, что сегодня на Майдане Независимости в Киеве стартует 27-е спортивно-благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". В этом году праздник спорта также оказался приурочен ко Дню Киева. По словам организаторов, они ожидают около 16 тыс. участников.

Официальное начало забегов назначено на 09:00. Пробеги стартуют с так называемого "забега в ходунках", участие в котором примут самые маленькие участники (дети до 14 месяцев). Первый же взрослый забег стартует только в 10:00.

Благотворительный пробег на дистанцию в пять километров стартует в 11:00. Собранные в этом году средства организаторы направят на приобретение оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии, Институту глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова, Фонду "Happy Paw" на приобретение необходимого в приют для животных.

Забег в Киеве скриншот

Помимо же традиционных категорий и дистанций в этом году состоится еще два необычных забега — "Пробег с собакой" и "Пробег вслепую". Участники первого смогут пробежать дистанцию со своим четырехлапым другом. Во втором же случае бегуны будут бежать в поддержку людей, у которых проблемы со зрением.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев в воскресенье, 26 мая, будет праздновать День города. Для жителей и гостей столицы подготовили масштабную программу развлечений, которая будет действовать в разных районах напротяжении нескольких дней.

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