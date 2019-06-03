В центре Киева обрушился колледж: фото с места ЧП

В Киеве обвалилось заброшенное крыло здания Колледжа геологоразведочных технологий.

Инцидент произошел перед выходными на улице Тютюнника, 9, сообщает LB.ua.

"В администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие, но сейчас там никто не живет", - говорится в сообщении.

Фото: Квашук Александр

Фото: Квашук Александр

Фото: Квашук Александр

Google-карты

Отмечается, что колледж был создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом обрушилась крыша школьного спортзала, в момент ЧП в заведении находились около 30 учеников.

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