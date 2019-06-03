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В центре Киева обрушился колледж: фото с места ЧП

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В Киеве обвалилось заброшенное крыло здания Колледжа геологоразведочных технологий.

Инцидент произошел перед выходными на улице Тютюнника, 9, сообщает LB.ua.

"В администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие, но сейчас там никто не живет", - говорится в сообщении.

В центре Киева обрушился колледж: фото с места ЧП

Фото: Квашук Александр

В центре Киева обрушился колледж: фото с места ЧП

Фото: Квашук Александр

В центре Киева обрушился колледж: фото с места ЧП

Фото: Квашук Александр

В центре Киева обрушился колледж: фото с места ЧП

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В центре Киева обрушился колледж: фото с места ЧП

Отмечается, что колледж был создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом обрушилась крыша школьного спортзала, в момент ЧП в заведении находились около 30 учеников.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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