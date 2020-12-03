В центре Киева на руках врачей умер прохожий

В Шевченковском районе Киева 3 декабря около 1:00 на площади Победы скончался прохожий.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось (Фото +18). "Ему стало плохо и, к сожалению, человек скончался. Предварительно, следов насильственной смерти на теле нет", – отметили там.

Тело направлено на медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти мужчины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Лысой горе 23 сентября нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

Позднее стало известно, что это жестокое произошло на бытовой почве. Между мужчинами возникло недопонимание.

"Ранее трижды судимый (в том числе за убийство) злоумышленник решил не спорить и не раздумывая задушил соперника тем, что было под рукой. После этого нанес несколько ударов ножницам в ​​область шеи. С места совершения преступления скрылся", – сообщили в полиции.