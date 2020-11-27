В центре Киева мужчина стрелял из пистолета из-за замечания о маске

В Киеве на улице Бассейной пьяный 44-летний мужчина агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки из-за отсутствия маски.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, когда охрана вывела его из помещения, правонарушитель достал пистолет и выстрелил в асфальт.

"Мужчина отказывался надевать средство индивидуальной защиты, покидать аптеку и нецензурно выражался", – отметили там. В результате происшествия никто не пострадал.

Его задержали в порядке ст. 298-2 (задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супружескую пару, грубившую персоналу, сняли с рейса Киев-Анталия за отказ надеть маску.