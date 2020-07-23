В центре "Бабий Яр" оцифровали более 140 тысяч засекреченных документов по оккупации Киева

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Государственным архивом Киевской области отцифровали более 140 тысяч материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, эти уникальные архивы, часть из которых долгое время была засекречена, в рамках проекта "Имена" будут обнародованы впервые.

"Оцифрованные документы (в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов) вскоре появятся на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которая будет представлена осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области", – сказано в сообщении.

Как рассказала руководитель проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман, процесс отцифрования документов был трудоемким.

"Нужно было каждую карточку взять, отсканировать, вернуть обратно. А это документы различных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках", – пояснила она .

"Эти документы оккупационных властей на территории Киева периода Второй мировой войны были собраны архивистами после изгнания нацистов из города. Здесь документы, которые создавали во время деятельности органов немецкой оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевщины, Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариате т.д.", – рассказала директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева.

Почти все документы оккупационных властей, которые поступили на хранение в архив, рассказала Каменева, были систематизированы и в течение многих лет засекречены советской властью. Доступ к ним был запрещен. Только с обретением Украиной независимости они поступили на общее хранение.

"Однако часть из них содержала персонализированную информацию. Это списки жителей Киева, трудовые регистрационные картотеки, перечни деятелей культуры и искусств, проживающих на территории города, списки абонентов Киевской электросети. То есть доступ к этим документам был ограничен. И вот через 75 лет они в свободном доступе", – отметила директор архива.

По ее словам, эти архивы имеют огромный информационный потенциал.

"Открытие этих документов позволит обществу изучать документальную базу, заполнять "белые пятна" в истории", – отметила Каменева.

Проект "Имена" был основан Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" для того, чтобы восстановить максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и их родственников, а также о людях, которые жили в то время в Киеве. Еще одна его цель – сравнить состав населения Киева в период оккупации, а также к войне и в послевоенные годы.