В центр Киева стянули тысячи полицейских и бронетехнику: что происходит

В центр Киеве стянули тысячи полицейских и бронетехнику для поддержания правопордка во время массовых акций протеста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. В субботу, 16 марта, в Киеве состоится несколько акций, самая массовая из которых – в центральной части города (согласно поданной заявки, запланировано участие около 10 тыс человек). (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Учитывая это, разработаны соответствующие расчеты для надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности участников мероприятий. Поэтому на службу заступило 3000 сотрудников полиции и военнослужащих НГУ. Привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической и кинологической служб", – говорится в сообщении.

"Информатор"

Правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать установленные правила поведения.

Как известно, на субботу запланирована массовая акция протеста, организованная "Национальным корпусом", против незаконных сделок в оборонном комплексе в Украине. В частности, активисты "Нацкорпуса" будут требовать привлечь к ответственности виновных в хищениях в "Укроборонпроме".

Правоохранители заблокировали проезд на подходах к Администрации президента. Также перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. На закрытую территорию могут попасть только жильцы близлежащих домов.

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

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