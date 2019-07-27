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В центр Киева стянули силовиков и перекрыли дороги: что произошло

18.1т Читать материал на украинском

В центр Киева стянули дополнительные наряды силовиков и усилили меры безопасности в связи с мероприятиями в честь 1031-летия крещения Киевской Руси.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Кроме того, Православная церковь Украины будет проводить 28 июля первый крестный ход (новость дополнена подробностями).

Отмечается, что главные мероприятия с участием большого количества верующих пройдут в центральной части города. Именно по этому количество полицейских, следящих за порядком во время религиозного шествия, увеличили.

Сотрудники правоохранительных ведомств во время крестного хода будут работать в усиленном режиме. Будет привлечена полиция диалога, которая будет противодействовать возникновению кризисных ситуаций и на местах решать конфликты. Готовность представителей всех профильных служб обеспечит правопорядок на должном уровне.

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Полиция Киева усилит патрулирование в местах активного скопления людей, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена. Достаточное количество полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины будут нести службу в местах сбора верующих, чтобы сразу реагировать на любые нарушения и провокации.

"Маршрут движения участников будет обследоваться специалистами взрывотехнической службы и кинологами со специальными поисковыми собаками. Также увеличено количество нарядов групп быстрого реагирования, следственно-оперативных групп, которые немедленно будут реагировать на правонарушения. Дополнительно участников мероприятия будут проверять на фильтрационных пунктах, чтобы не допустить проноса запрещенных предметов", - сказано в сообщении.

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Полиция Киева призывает всех людей, которые будут принимать участие в шествии, не нарушать общепринятые правила поведения и придерживаться законных требований полицейских.

Также известно, что на время мероприятий будут перекрыты основные улицы в центре Киева.

"27-28 июля в связи с празднованием Крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы ограничат движение транспорта... В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных этой годовщине, распоряжением КГГА №1312 предусмотрено ограничение дорожного движения в центре столицы" , - говорится в сообщении на сайте КГГА.

Ограничение движения всех видов транспортных средств предусмотрены:

  • 27 июля с 06:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

  • 28 июля с 11:00 до 13:30 - Владимирским проездом (на отрезке от Софийской площади к Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

В центр Киева стянули силовиков и перекрыли дороги: что произошло

facebook.com/UA.KyivPolice

В центр Киева стянули силовиков и перекрыли дороги: что произошло

facebook.com/UA.KyivPolice

Отметим, что по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси на Владимирской горке пройдет молебен, после чего верующие начнут крестный ход по центру столицы, держа в руках чудотворные иконы.

Молебен запланирован на 13:00. Однако возле памятника Владимиру собралось большое количество верующих намного раньше, передает "Информатор".

"На Майдан Независимости и Европейскую площадь съезжаются паломники со всей Украины. Очень много автобусов, которые привозят людей. Оттуда они пешком идут к Владимирской горке. Обстановка спокойная, со стороны Михайловского на Трехсвятительскую установлены кордоны полиции, такие же, как и на Крещатике. Проверяют на наличие оружия и запрещенных предметов. На месте много машин полиции, также дежурят спасатели ГСЧС и медики", - сообщает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 27 июля частично перекроют четыре путепровода для проведения ремонтных работ. Точные сроки их выполнения неизвестны.

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Место
Украина Киев
Теги
полиция Киев дороги
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"27-28 июля в связи с празднованием Крещения Киевской Руси-Украины" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Никакой Руси-Украины в истории не существовало, так скачущему планктону вдалбливается мысль, что вылупившееся в 1991 году жовтосинее недоразумение Украина(на 90 % состоящее из земель, подаренных москалями, включая Киев) является наследником древнерусского государства(киевской Русью никогда не называвшееся), которое распалось в XII веке. С тем же успехом можно поселиться в квартире Шевченко и назвать себя его наследником на том лишь основании, что занял его жилплощадь
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Поросёнков Петя, да пускай побесятся. После истории о том, как копали Чёрное море удивляться нечему.
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